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Зеленський у США зустрівся з міністром оборони і очільником армії Брауном

Понеділок 11 грудня 2023 20:41
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Зеленський у США зустрівся з міністром оборони і очільником армії Брауном Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський у США зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України в Telegram.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", - йдеться у заяві.

За словами президента, вони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Зеленський у США зустрівся з міністром оборони і очільником армії Брауном

Фото: Зустріч (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - додав президент.

Візит Зеленського до США

Учора стало відомо, що президент Володимир Зеленський поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Сьогодні повідомлялося, що Зеленський проведе зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Більш детально про його поїздку - в матеріалі РБК-Україна.

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