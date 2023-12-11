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Зрадника "вели" давно. СБУ показала фото та відео з місця ліквідації Киви

Москва, Понеділок 11 грудня 2023 10:31
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Зрадника "вели" давно. СБУ показала фото та відео з місця ліквідації Киви Фото: Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Операція з ліквідації Іллі Киви готувалася тривалий час. СБУ показала ексклюзивні кадри з місця ліквідації зрадника у Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, унікальна спецоперація Служби безпеки України готувалась тривалий час. Як розповідають джерела в СБУ, Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.

Попри серйозну охорону, Киву ліквідували під Москвою, недалеко від цього місця, де зрадник часто знімав антиукраїнські відео.

На відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання.

Раніше голова СБУ Василь Малюк наголошував, що ліквідація Киви - це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Як зазначав Малюк, смерть - це єдина перспектива, яка чекає ворогів України.

Ліквідація Киви

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Іллі Киви стало відомо увечері 6 грудня. У Росії заявили, що Кива гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів стріляли. Зрадник помер на місці.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію зрадника.

Більше про те, чим запам'ятався Кива - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України держзрада Ілля Ківа
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