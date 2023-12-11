Танки, броньовики і не тільки. "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень
"Армія дронів" ЗСУ за останній тиждень вразила 186 одиниць російської техніки. Йдеться про танки, броньовики і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Військові продовжують успішно демілітаризувати ворога на всіх напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.
Що саме знищили військові:
- 36 танків;
- 55 вантажівок;
- 55 броньованих машин;
- 375 опорних пунктів;
- 440+ одиниць особового складу росіян.
Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)
"Дякую Силам оборони за майстерну роботу. Продовжуємо розвивати та масштабувати український ринок дронів", - додав Федоров.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та знищили ворожий пункт управління.
Також втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 339 850 військових.
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп'янськ, пробують захопити село Синьківка.
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