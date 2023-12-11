Умєров провів відверту розмову з очільником Міноборони Угорщини: що обговорили
Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 11 грудня, провів телефонну розмову зі своїм колегою з Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника оборонного відомства України в соціальній мережі X.
"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою", - йдеться в повідомленні.
Умеров подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, також він висловив надію на подальшу співпрацю.
"Також запросив міністра до Києва", - додав Умєров.
Позиція Угорщини щодо допомоги Україні
Угорщина фактично засудила вторгнення РФ в Україну, однак активної участі в наданні допомоги Києву не бере. Останнім часом у Будапешті регулярно заявляють про необхідність скорочення допомоги Україні.
Видання The Guardian писало, що союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч із республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.
Також Reuters розповідало, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.
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