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Прикордонники на Запорізькому напрямку знищили п'ять FPV-дронів

Запорізька область, Понеділок 11 грудня 2023 15:59
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Прикордонники на Запорізькому напрямку знищили п'ять FPV-дронів Архівне фото: Прикордонники на Запорізькому напрямку знищили п'ять FPV-дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Запорізькому напрямку сьогодні, 11 грудня, знищили п'ять FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"5 FPV-дронів за одне полювання", - йдеться в повідомленні.

Цілу зграю ворожих "пташок", які атакували позиції наших захисників, знищили прикордонники на Запорізькому напрямку.

Фото: Залишки дронів (facebook.com/DPSUkraine)

У ДПСУ зазначили, що це вдалося здійснити за допомогою антидронових рушниць.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 49 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжують утримувати зайняті позиції на лівому березі Дніпра і знищили склад боєприпасів противника.

Також втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 339 850 військових.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп'янськ, пробують захопити село Синьківка.

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