"Атака" дронів на Кремль та нова військова допомога від США: новини за 3 травня

У Росії заявили, що Кремль нібито намагалися атакувати за допомогою дронів. Тим часом США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Більш детально про те, що сталося у середу, 3 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ звинувачує Україну в нібито спробі атаки на Кремль

У Росії нафантазували, що Україна вночі 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не робила подібних дій.

Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні

США у середу, 3 травня, оголосили про надання нового озброєння Україні в рамках чергового пакету військової допомоги.

Зокрема, до пакету увійшли Hydra 70 - некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 105 км.

Росіяни весь день обстрілювали Херсон: Зеленський відреагував

Російські окупанти зранку завдавали ударів по Херсону та області. Через обстріл військових країни-агресора загинули 21 мирний житель, ще 48 - поранені.

"Всі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття сім'ям та близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо винним. Переможемо країну-зло і змусимо всіх винних відповісти!", - наголосив президент Володимир Зеленський.

У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтобазі

Вночі у російському селищі Хвиля (Краснодарський край) на нафтобазі сталася пожежа. Цей населений пункт знаходиться неподалік Кримського мосту.

Зеленський прибув із візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії.

Зокрема, під час візиту він провів переговори з фінським колегою Саулі Нііністе та зустрівся з лідерами інших країн Північної Європи.

Зеленський прибуде до Німеччини 13 травня, - Tagesspiegel

Президент України Володимир Зеленський 13 травня прибуде до Німеччини із офіційним візитом. Він проведе низку зустрічей і буде присутній на врученні премії Карла Великого, повідомляє Tagesspiegel.

Поліція Берліна підтвердила інформацію про візит президента України. Проте, правоохоронці не розкрили деталі.