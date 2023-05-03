Зеленський вперше відреагував на "атаку" на Кремль

Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на прес-конференції .

Зеленського попросили прокоментувати звинувачення України у нібито атаці на Кремль.

"Я можу повторити цей меседж, думаю, це буде зрозуміло для всіх: ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села та міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб.

"Нам зброї не вистачає навіть для цього. Тому ми не використовуємо її деінде. У нас дефіцит, ми не можемо використовувати будь-що, будь-де. Тому ми не атакували Путіна, залишимо це трибуналу", - додав президент.

Зеленського також запитали, чому Росія може звинувачувати Україну у нібито спробі замаху на Путіна.

"Все дуже просто. У Росії немає перемог. Він (Путін - ред.) не може більше мотивувати свою державу, у нього немає перемог на полі бою. Друга армія світу програла, вони не можуть окупувати нас. Тепер йому треба хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед, окрім "вагнерівців", яких розстрілюють, якщо вони не йдуть вперед і повертаються назад", - сказав він.

Так, Зеленський зазначив, що Путін більше не спроможний "продавати" перемоги своєму суспільству інформаційно, адже у нього більше немає перемог.

"Вони програли цю війну, програли історично. Тепер йому треба робити щось різке. То замахи, то дрони, то якісь гуси, які їх бомбили. Вони будуть вигадувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше - не треба нікого залякувати, вийдіть з нашої території, яку визнають всі", - додав український лідер.