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Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "шахед"

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Середа 03 травня 2023 07:35
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "шахед" Фото: Повітряні сили збили 21 ворожий "шахед" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час нічної атаки російськими дронами Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили дрони з двох напрямків: з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря.

"Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь", - йдеться в повідомленні.

Вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

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дрони Війна Росії проти України
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