Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "шахед"

Під час нічної атаки російськими дронами Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили дрони з двох напрямків: з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. "Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь", - йдеться в повідомленні.