Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "шахед"
Фото: Повітряні сили збили 21 ворожий "шахед" (GettyImages)
Під час нічної атаки російськими дронами Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти запустили дрони з двох напрямків: з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря.
"Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь", - йдеться в повідомленні.
Вночі 1 травня, у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу.
При цьому сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.
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