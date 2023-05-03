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Вночі росіяни скинули КАБи на навчальний заклад у Сумській області, - ОВА

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Суми, Середа 03 травня 2023 09:37
Вночі росіяни скинули КАБи на навчальний заклад у Сумській області, - ОВА Фото: окупанти скинули КАБи на навчальний заклад у Сумській області 3 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на середу, 3 травня, російські окупанти завдали авіаудару по селищу Свеса Сумської області, скинувши дві КАБи на навчальний заклад. Крім того, вже зранку на прикордонні регіону зафіксовано вже 16 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Вночі росіяни нанесли авіаудар (2 авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса", - йдеться в повідомленні.

Крім того:

  • вночі та зранку ворог здійснив 2 обстріли прикордоння - населених пунктів Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано 9 вибухів;
  • зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади – 7 вибухів. Попередньо - без жертв.

Як повідомлялось, за квітень російські окупанти досить інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України, причому використовуючи авіацію. Але найчастіше Росія атакувала цей місяць Сумську область.

Нагадаємо, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога - нова загроза для українських сил ППО.

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