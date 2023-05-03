Вночі росіяни скинули КАБи на навчальний заклад у Сумській області, - ОВА

Вночі на середу, 3 травня, російські окупанти завдали авіаудару по селищу Свеса Сумської області, скинувши дві КАБи на навчальний заклад. Крім того, вже зранку на прикордонні регіону зафіксовано вже 16 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Вночі росіяни нанесли авіаудар (2 авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за квітень російські окупанти досить інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України, причому використовуючи авіацію. Але найчастіше Росія атакувала цей місяць Сумську область.

Нагадаємо, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога - нова загроза для українських сил ППО.

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