РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль

У Росії нафантазували, що Україна вночі 3 травня нібито намагалася завдати удару по Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА-Новости .

У прес-службі диктатора Володимира Путіна заявили, що російські військові та спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.

При цьому повідомляється, що постраждалих внаслідок "атаки" немає, Путін також не постраждав. Його графік залишається без змін.

Зазначається, Кремль розцінив ці дії як "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".

Також повідомляється, що РФ "залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне". Додамо, Пєсков також заявив, що "атака дронів" на Кремль ніяк не вплине на проведення параду 9 Травня. Також нагадаємо, що співзасновник monobank Володимир Яценко пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн гривень розробнику дронів, чий БПЛА зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі в Москві. Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що влада ухвалила рішення про введення заборони на запуск дронів у місті, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями органів влади. За його словами, рішення ухвалили "для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів".

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.

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