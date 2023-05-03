Півтисячі окупантів та 28 БПЛА. Генштаб оновив втрати Росії в Україні за добу
За даними на ранок середи, 3 травня українські військові ліквідували за добу 520 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 191 940 військових. Крім того, ЗСУ знищили танк та 28 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 191940 (+520) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3702 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7199 (+6) од,
- артилерійських систем - 2946 (+16) од,
- РСЗВ - 544 (+0) од,
- засоби ППО - 300 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2505 (+28),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5865 (+14) од,
- спеціальна техніка - 363 (+3)
Як повідомлялось, ЗСУ відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.
Нагадаємо, під час нічної атаки російськими дронами у ніч на середу, 3 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Зокрема, Київ цієї ночі, 3 травня, атакували російські окупанти дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили усі ворожі БПЛА. Внаслідок повітряної атаки противника жертв та руйнувань у столиці немає.
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