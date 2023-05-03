Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні

США у середу, 3 травня, оголосили про надання нового озброєння Україні у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Варто зауважити, що Україна вперше отримає від США Hydra 70 - некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - зазначають у Пентагоні.

Загальна вартість нового пакета допомоги складає 300 млн доларів. До нього увійшли:

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомляли, що Штати передали Україні майже все потрібне для контрнаступу та готують новий пакет допомоги.

Тим часом журналісти повідомляли, що Україна вперше отримає ракети Hydra 70 від США.

Додамо, що у попередній пакет військової допомоги від США увійшли артилерійські боєприпаси та снаряди для HIMARS.

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