ЗСУ знищили танк Т-72 та 36 окупантів під Лиманом і Куп’янськом, - Череватий

Українські військові знищили 36 окупантів та ворожий танк Т-72 під Лиманом (Донецька область) та біля Куп'янська (Харківська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"За минулу добу 565 ударів зі ствольної та реактивної артилерії завдав ворог на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Череватий зазначив, що під час боєзіткнення вбито 36 окупантів, 108 - поранено.

"Знищено ворожий танк Т-72, дві БМП-1 та один мінометний розрахунок", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.