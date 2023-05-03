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Росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області: є руйнування

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Кізомис, Херсонська область, Середа 03 травня 2023 16:45
Росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області: є руйнування Фото: росіяни авіабомбами атакували Кізомис Херсонської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 3 травня, російські війська керованими авіабомбами атакували село Кізомис у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні зранку російська армія вдарила по селу Токарівка Херсонської області. Одна людина загинула, перебуваючи на власному подвір'ї.

Пізніше росіяни обстріляли село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

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