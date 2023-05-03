Зеленський прибув з візитом до Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Фінляндії.
У ході візиту відбудуться офіційні переговори між Зеленським та президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Вони стосуватимуться боротьби України проти Росії та підтримки нашої держави з боку Фінляндії, а також двосторонніх відносин між країнами та глобальної геополітичної ситуації. Після завершення переговорів президенти проведуть спільну прес-конференцію.
Тим часом, Yle повідомляє, що церемонія прийому Зеленського пройде біля Президентського палацу.
Під час свого візиту Зеленський також візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів Північних країн. Зустріч відбудеться у другій половині дня у Президентському палаці та буде присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.
Зеленського також зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.
Додамо, що востаннє президенти країн зустрічались в січні 2023 року, коли Нііністьо відвідав Київ.
Нагадаємо, нещодавно Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.