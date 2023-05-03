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Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

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Фінляндія, Середа 03 травня 2023 11:57
Зеленський прибув з візитом до Фінляндії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Фінляндії.

У ході візиту відбудуться офіційні переговори між Зеленським та президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Вони стосуватимуться боротьби України проти Росії та підтримки нашої держави з боку Фінляндії, а також двосторонніх відносин між країнами та глобальної геополітичної ситуації. Після завершення переговорів президенти проведуть спільну прес-конференцію.

Тим часом, Yle повідомляє, що церемонія прийому Зеленського пройде біля Президентського палацу.

Під час свого візиту Зеленський також візьме участь у зустрічі прем'єр-міністрів Північних країн. Зустріч відбудеться у другій половині дня у Президентському палаці та буде присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.

Зеленського також зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Додамо, що востаннє президенти країн зустрічались в січні 2023 року, коли Нііністьо відвідав Київ.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

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Володимир Зеленський Финляндия
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