Анонс нової зброї для України від США та Німеччини та "перемир'я" Путіна: новини за 5 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Німеччина має намір передати Україні свої Marder та Patriot: підсумки розмови Байдена та Шольця

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. У ході переговорів Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder, повідомили у Білому домі.

"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно. З цією метою США мають намір постачати Україні бойові машини піхоти "Бредлі", а Німеччина - бойові машини піхоти "Мардер"... Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну”, - йдеться у повідомленні.

Щось удумали? Путін доручив Шойгу припинити вогонь на Різдво

Російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню на Різдво.

Путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

"Вагнерівці" вербують на війну політичних ув'язнених із Чечні, - розвідка

Приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав ув'язнених з Чечні. Більшість з них було засуджено з політичних мотивів, розповідають у ГУР.

За даними розвідки, у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка), а також у виправній колонії №2 селища Чорнокозово (Наурський район Чеченської Республіки) триває процес вербування ув'язнених до лав ПВК "Вагнера".

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули до управління держави

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври, які були у користуванні Української Православної Церкви, повернули до управління держави, розповів голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що ці дві культові споруди були передані до погодинного безоплатного користування УПЦ з 2016 року згідно з договором, термін якого закінчився 31 грудня 2022 року.

Окупанти обстріляли Берислав: загинула родина з дитиною

Російські окупанти у четвер, 5 січня, обстріляли Берислав Херсонської області. Один зі снарядів потрапив до будинку, загинула ціла родина, зокрема 12-річний підліток, розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ

Учора, 4 січня, президент США Джо Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley, а сьогодні вже стало відомо, що вони будуть у новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів, пише Reuters.

При цьому, як зазначає агентство Associated Press, новий пакет включатиме допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх.