"Вагнерівці" вербують на війну політичних в'язнів з Чечні, - розвідка

Приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні. Більшість з них були засуджені за політичними мотивами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки) триває процес вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнераа".

Явище вербування почало набувати масового характеру. З обох в'язниць вже "мобілізували" близько 50 осіб. Більшість з цих в'язнів були засуджені за сфабрикованими справами.

Крім того, розвідка зазначає, що з персоналом колоній проводять роботу для запобігання витоку інформації.