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"Вагнерівці" вербують на війну політичних в'язнів з Чечні, - розвідка

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Чечня, Четвер 05 січня 2023 10:06
"Вагнерівці" вербують на війну політичних в'язнів з Чечні, - розвідка Фото: "вагнерівці" вербують до ПВК політв'язнів з Чечні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні. Більшість з них були засуджені за політичними мотивами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки) триває процес вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнераа".

Явище вербування почало набувати масового характеру. З обох в'язниць вже "мобілізували" близько 50 осіб. Більшість з цих в'язнів були засуджені за сфабрикованими справами.

Крім того, розвідка зазначає, що з персоналом колоній проводять роботу для запобігання витоку інформації.

Нагадаємо, за даними видання The Hill, в Україні воюють близько 50 тисяч "вагнерівців". При цьому з них лише 10 тисяч контрактників, решта - завербовані в'язні.

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Чечня ПВК Вагнера Політв'язні в РФ Війна в Україні
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