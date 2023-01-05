ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ

Новость на русском →
США, Четвер 05 січня 2023 20:40
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ Фото: новий пакет озброєнь від США для України включає 50 бойових машин Bradley (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 4 січня, президент США Джо Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley, а сьогодні вже стало відомо, що вони будуть в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, двоє американських чиновників повідомили, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

Пакет допомоги для України буде має бути представлено в п'ятницю, 6 січня.

Оновлено 20:45.

Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх

До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

Нагадаємо очікується, що американські бойові машини піхоти M2 Bradley, які називають легкими танками, збільшать можливості Збройних сил у майбутніх контрнаступальних операціях.

Також до нового пакету допомоги від США можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет