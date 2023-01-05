США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ

Вчора, 4 січня, президент США Джо Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley, а сьогодні вже стало відомо, що вони будуть в новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, двоє американських чиновників повідомили, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

Пакет допомоги для України буде має бути представлено в п'ятницю, 6 січня.

Оновлено 20:45.

Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх

До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.