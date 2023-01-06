Анонс нового оружия для Украины от США и Германии и "перемирие" Путина: новости за 5 января

Война России против Украины: последние новости

Германия намерена передать Украине свои Marder и Patriot: итоги разговора Байдена и Шольца

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе переговоров Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder, сообщили в Белом доме.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты "Брэдли", а Германия - боевые машины пехоты "Мардер"... Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину”, - говорится в сообщении.

Что-то удумали? Путин поручил Шойгу прекратить огонь на Рождество

Российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.

Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

"Вагнеровцы" вербуют на войну политических заключенных из Чечни, - разведка

Частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды заключенных из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам, рассказывают в ГУР.

По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры, которые были в пользовании Украинской Православной Церкви, вернули в управление государства, рассказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

Он отметил, что эти два культовых сооружения были переданы во повременное безвозмездное пользование УПЦ с 2016 года согласно договору, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

Оккупанты обстреляли Берислав: погибла семья с ребенком

Российские оккупанты в четверг, 5 января, обстреляли Берислав Херсонской области. Один из снарядов попал в дом, погибла целая семья, в том числе 12-летний подросток, рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ

Вчера, 4 января президент США Джо Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley, а сегодня уже стало известно, что они будут в новом пакете помощи от Соединенных Штатов, пишет Reuters.

При этом, как отмечает агентство Associated Press, новый пакет будет включать помощь на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих.