Окупанти обстріляли Берислав: загинула родина з дитиною

Російські окупанти в четвер, 5 січня обстріляли Берислав Херсонської області. Один зі снарядів потрапив у будинок, загинула ціла родина, в тому числі 12-річний підліток.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина", - написав він.