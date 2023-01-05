Окупанти обстріляли Берислав: загинула родина з дитиною
Фото: окупанти обстріляли Берислав, загинула родина з дитиною (GettyImages)
Російські окупанти в четвер, 5 січня обстріляли Берислав Херсонської області. Один зі снарядів потрапив у будинок, загинула ціла родина, в тому числі 12-річний підліток.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина", - написав він.
Нагадаємо, російські військові 2 січня зранку обстріляли центр Берислава. За попередніми даними, вогонь вівся з танку з лівого берега Херсонської області. П'ятеро людей отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.