Окупанти в Мелітополі почали маскуватись під цивільних. Федоров пояснив причину

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"На території Мелітополя, російських військових та спецслужбовців більше ніж цивільних. Вони дійсно перевдягаються в цивільних. Вони роблять це здебільшого через спротив наших мешканців. Ці перевдягнені спецслужбовці ходять по ринках, супермаркетам, по дворах й слухають про що говорять містяни. Таким чином намагаються знайти партизанів мелітопольських, які чинять спротив", - пояснив Федоров.

За словами міського голови, цей крок є доволі небезпечним. Сьогодні в місті панує тотальна зневіра внаслідок якої "з сусідами не розмовляють", оскільки не знають куди саме після цього дійде інформація.