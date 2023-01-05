Окупанти в Мелітополі почали маскуватись під цивільних. Федоров пояснив причину
Російські окупанти та спецслужби почали перевдягатися в цивільне у Мелітополі, аби таким чином вишукувати місцевих партизанів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"На території Мелітополя, російських військових та спецслужбовців більше ніж цивільних. Вони дійсно перевдягаються в цивільних. Вони роблять це здебільшого через спротив наших мешканців. Ці перевдягнені спецслужбовці ходять по ринках, супермаркетам, по дворах й слухають про що говорять містяни. Таким чином намагаються знайти партизанів мелітопольських, які чинять спротив", - пояснив Федоров.
За словами міського голови, цей крок є доволі небезпечним. Сьогодні в місті панує тотальна зневіра внаслідок якої "з сусідами не розмовляють", оскільки не знають куди саме після цього дійде інформація.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі представники окупаційної "поліції" оголосили у розшук своїх військових за грабіж.
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