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Окупанти в Мелітополі почали маскуватись під цивільних. Федоров пояснив причину

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Четвер 05 січня 2023 15:01
Окупанти в Мелітополі почали маскуватись під цивільних. Федоров пояснив причину Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти та спецслужби почали перевдягатися в цивільне у Мелітополі, аби таким чином вишукувати місцевих партизанів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"На території Мелітополя, російських військових та спецслужбовців більше ніж цивільних. Вони дійсно перевдягаються в цивільних. Вони роблять це здебільшого через спротив наших мешканців. Ці перевдягнені спецслужбовці ходять по ринках, супермаркетам, по дворах й слухають про що говорять містяни. Таким чином намагаються знайти партизанів мелітопольських, які чинять спротив", - пояснив Федоров.

За словами міського голови, цей крок є доволі небезпечним. Сьогодні в місті панує тотальна зневіра внаслідок якої "з сусідами не розмовляють", оскільки не знають куди саме після цього дійде інформація.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі представники окупаційної "поліції" оголосили у розшук своїх військових за грабіж.

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