ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряні сили України знищили штурмовик і гелікоптер

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 січня 2023 21:14
Повітряні сили України знищили штурмовик і гелікоптер Фото: Повітряні сили збили літак і гелікоптер (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Повітряні сили України знищили на східному напрямку дві повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Уранці 5 січня 2023 року українська протиповітряна оборона знищила штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-8 російських окупантів.

Літак збито ППО Сухопутних військ, вертоліт - підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил.

РБК-Україна повідомляло, що вчора, 4 січня, повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Додамо, раніше ми писали, чому окупанти атакують Україну дронами саме вночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет