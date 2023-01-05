Росіяни перекидають до Кремінної додаткові військові сили та техніку, - Гайдай

Російські війська "просідають" у напрямку Кремінної (Луганська область), тому зараз ворог стягує туди додаткову техніку та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сргея Гайдая.

Він розповів, що українські війська поступово звільняють захоплені території з боку Харківської області, проте там ворог зосередив великі сили та багато техніки.

"Коли росіяни відчули, що почали просідати у Кремінній, почали перекидати туди додатковий особовий склад та техніку", - заявив начальник Луганської ОВА.

Гайдай зазначив, що коли земля промерзне, тяжкій техніці буде легше піти у наступ.

Крім того, він підтвердив, що російські загарбники продовжують репресії на окупованих територіях області. Зокрема, росіяни заблокували село Татарівка та намагаються знайти громадян, які працюють із ЗСУ.