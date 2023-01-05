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Літак, вертоліт та 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Україна, Четвер 05 січня 2023 08:38
Літак, вертоліт та 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу Фото: Росія втратила на війні в Україні вже 109 720 військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків - 3041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
  • артилерійських систем - 2051 (+12) од,
  • РСЗВ - 426 (+2) од,
  • засобів ППО - 215 (+0) од,
  • літаків - 284 (+1) од,
  • гелікоптерів - 271 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
  • спеціальної техніки - 182 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили атаки ворога у районі 16 населених пунктів на сході України.

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