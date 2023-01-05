Літак, вертоліт та 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Фото: Росія втратила на війні в Україні вже 109 720 військових (Getty Images)

Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали: особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,

танків - 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,

артилерійських систем - 2051 (+12) од,

РСЗВ - 426 (+2) од,

засобів ППО - 215 (+0) од,

літаків - 284 (+1) од,

гелікоптерів - 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),

крилатих ракет - 723 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,

спеціальної техніки - 182 (+1).