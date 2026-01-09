Аномальна погода затримує поїзди УЗ: які рейси відправляються сьогодні не за графіком

Як курсуватимуть поїзди УЗ впродовж 9 січня

Українцям розповіли, що через аномальні погодні умови (зокрема обледеніння контактної мережі) сьогодні - у п'ятницю, 9 січня - низка поїздів УЗ затримується.

З огляду на таку ситуацію, "Укрзалізниця" відправлятиме низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіка:

№114 "Ужгород - Харків" (+1.30);

№42 "Трускавець - Дніпро" (+1 година);

№143 "Суми - Рахів" (+3 години);

№60 "Чоп - Київ" (+1.30);

№57 "Ясіня - Київ" (+1 година);

№18 "Ужгород - Харків" (+1 година);

№158 "Чоп - Львів" (+1.30);

№157 "Львів - Чоп" (+30 хвилин);

№48/104 "Чоп, Львів - Барвінкове" (+1.30);

№291 "Київ - Львів" (+30 хвилин);

№219 "Дніпро - Київ" (+4 години);

№178 "Івано-Франківськ - Київ" (+3 години);

№771 "Київ - Хмельницький" (+3 години);

№6 "Ясіня - Запоріжжя" (+2.30).

"Час затримки орієнтовний і може змінюватися", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Пасажирів попросили також "уважно слухати оголошення на вокзалах".

"УЗ працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ситуація з погодою в Україні

Останніми днями синоптики попереджають українців про суттєве ускладнення погодних умов.

Так, впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня) деякі області України засипає снігом у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. Місцями випало до 35 см снігу.

Подекуди спостерігаються пориви вітру та хуртовини. В інших місцях - мокрий сніг і дощ.

У багатьох локаціях - ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах.

Правоохоронці фіксують суттєве збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (є загиблі й травмовані у ДТП).

У кількох областях зранку 9 січня продовжують діяти обмеження для руху великовагового транспорту.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.