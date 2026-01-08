Після снігопадів Україну накриють морози: синоптик попередила, де і коли може бути до -23

Найближчим часом погода в Україні очікується складна через переміщення активного циклону з південного заходу. Після цього на нас чекає вторгнення арктичного повітря з північних широт, тож температура повітря суттєво знизиться.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде з погодою в Україні сьогодні й завтра

За словами експерта, впродовж четверга (8 січня) та п'ятниці (9 січня) ускладнення погодних умов по території України пов'язане з переміщенням активного циклону з південного заходу.

"В ці дні у нас в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються досить складні погодні умови", - поділилась синоптик.

Вона пояснила, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується:

значний сніг;

приріст снігового покриву від 10 до 25 см.

Крім того, проходження циклону з атмосферними фронтами буде супроводжуватись подекуди поривами вітру (у західних областях його швидкість може становити 15-18 м/с).

"Коли вітер поєднується з опадами (а у нас опади - у вигляді снігу), відповідно може утворюватись сніговий накат і подекуди - снігові замети. В цих регіонах на це звертаємо увагу", - розповіла Птуха.

Водночас вона нагадала, що циклон - "таке баричне утворення, яке складається з теплої та холодної повітряної маси (саме їх взаємодія дає опади)".

"І коли це зима, то опади - різної фази. Саме така ситуація у нас буде (сьогодні та завтра, - Ред.) по території України. Якщо захід у нас в холодній повітряній масі зі снігом (там буде стабільно мінус), то в Чернігівській та Київській областях вже очікується значний сніг і мокрий сніг. Така вже, більш змішана фаза опадів", - повідомила фахівець.

Згідно з наданою нею інформацією, приріст снігового покриву також може бути до 15 сантиметрів. На півночі областей - можливо до 20 см.

"Але це вже буде більше такий "важкий" сніг. Подекуди - може переходити в дощ. І, відповідно, можуть бути такі явища, як ожеледь і ожеледиця. Плюс ще налипання мокрого снігу може бути", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Особливо це стосується, за її словами, Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей. Оскільки саме ці області "будуть знаходитись на межі зустрічі":

холоду - з північного заходу;

тепла - з південного сходу.

"Саме ця межа, вона може бути досить вузькою. Але ці небезпечні явища, особливо ожеледь (утворення льодової кірочки на поверхнях, дротах, гілках, звичайно на покритті, там де машини їздять, люди ходять) - будуть становити певну небезпеку", - констатувала Птуха.

Виходячи з цього вона порадила громадянам уважно слідкувати за попередженнями від Укргідрометеоцентру та його обласних центрів - "де саме, коли та якої інтенсивності очікуються ці метеорологічні явища" (адже їх спектр - досить великий).

Експерт нагадала, що ожеледь утворюється тоді, коли зверху - тепле повітря, а знизу - холодне.

"Відповідно опади починаються на висоті у рідкій фазі (бо тепле повітря завжди легше, якщо воно стикається з холодним)... І коли опади досягають поверхні, землі, а тут температура нижче нуля, вони можуть замерзати", - пояснила спеціаліст.

Вона додала, що впродовж доби може бути "чергування" - "сніг, мокрий сніг, входити в дощ навіть подекуди може".

"Досить складна ситуація. Уважно треба буде слідкувати за траекторією цього циклону", - визнала Птуха.

Тим часом вже завтра, 9 січня, циклон "буде відходити в північно-східному напрямку".

"Але все одно залишаються в нас опади по півночі, заходу, частково - центру", - зазначила синоптик.

Йдеться переважно про опади у вигляді снігу.

"Може бути додаткове посилення вітру. Може будуть окремі хуртовини... Наші фахівці будуть уточнювати, в яких саме регіонах", - додала представниця УкрГМЦ.

Коли в Україну прийде арктичне повітря з морозами

Птуха повідомила, що після того, як цей циклон відійде від нас у північно-східному напрямку, в Україні суттєво похолоднішає.

"10-11 січня (впродовж вихідних днів, - Ред.) у нас уже буде відбуватися вторгнення арктичного повітря з північних широт", - розповіла вона.

З огляду на це очікується зниження температури до 14-20 градусів морозу:

у західних областях;

у північних областях;

у Вінницькій області;

у Черкаській області.

"Подекуди - навіть до -23 (градусів за Цельсієм, - Ред.)", - наголосила синоптик.

Вона уточнила, що вдень йтиметься про температуру повітря в межах 9-15 морозу.

"Кіровоградська, Полтавська області - там вночі та вдень буде не такий інтенсивний мороз - 6-12 градусів (нижче нуля, - Ред.)", - зауважила Птуха.

Тим часом температура повітря у південній частині сходу, у Дніпропетровській області - "вночі та вдень може становити від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла".

"Такі контрасти по території України у нас будуть зберігатися", - підсумувала синоптик УкрГМЦ.