Аномальная погода задерживает поезда УЗ: какие рейсы отправляются сегодня не по графику

Украину накрыла существенная непогода. Поэтому в течение сегодняшних суток - 9 января 2026 года - ряд поездов "Укрзализныци" отправляется из начального пункта с отклонениями от графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Украинцам рассказали, что из-за аномальных погодных условий (в частности обледенения контактной сети) сегодня - в пятницу, 9 января - ряд поездов УЗ задерживается.
Учитывая такую ситуацию, "Укрзализныця" будет отправлять ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика:
"Время задержки ориентировочное и может меняться", - подчеркнули в пресс-службе "Укрзализныци".
Пассажиров попросили также "внимательно слушать объявления на вокзалах".
"УЗ работает над тем, чтобы поезда как можно скорее вернулись к движению по расписанию", - подытожили в компании.
В последние дни синоптики предупреждают украинцев о существенном осложнении погодных условий.
Так, в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) некоторые области Украины засыпает снегом в связи с перемещением активного циклона с юго-запада. Местами выпало до 35 см снега.
Кое-где наблюдаются порывы ветра и метели. В других местах - мокрый снег и дождь.
Во многих локациях - гололед, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.
Из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах.
Правоохранители фиксируют значительное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (есть погибшие и травмированные в ДТП).
В нескольких областях с утра 9 января продолжают действовать ограничения для движения тяжеловесного транспорта.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.
