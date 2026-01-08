"Укрзалізниця" рекордно оновила графіки: квитки на поїзди з 22 січня - вже у продажу
Сьогодні, 8 січня, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після оновлення всіх графіків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Скільки часу витратила УЗ на оновлення графіків
Українцям розповіли, що "Укрзалізниця" оновила всі графіки у рекордні терміни.
"Наші графісти в абсолютно рекордні строки - за 7 днів - зробили роботу, на яку за європейською практикою відводиться 5 місяців", - наголосив голова правління УЗ Олександр Перцовський.
У результаті цих змін, за його словами, національний перевізник "зможе повернутися до вже звичних для українців - і дуже мотивуючих для наших європейських колег - 91% вчасних прибуттів".
"Попри війну, ми пріоритизуємо вчасність", - зауважив посадовець.
Скільки поїздів УЗ поїдуть за зміненим розкладом
У компанії повідомили, що за зміненим розкладом з 22 січня поїдуть:
- 118 поїздів далекого сполучення;
- 62 приміські поїзди "Укрзалізниці".
Це дозволить національному перевізнику:
- зробити необхідні безпекові коригування;
- нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці.
Де і коли відкрили продаж квитків для пасажирів
Пасажирам розповіли, що сьогодні (у четвер, 8 січня) в застосунку "Укрзалізниці" відкривається доступ:
- з 08:00 - до близько 70% внутрішніх рейсів;
- з 09:00 - до всіх міжнародних рейсів;
- до кінця дня - до решти рейсів УЗ (відправленням з 22 січня).
"Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів", - поділився з українцями Перцовський.
Насамкінець він зауважив, що "безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення - мають вийти на перший план".
"Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - підсумували в "Укрзалізниці".
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
