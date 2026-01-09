Випало до 35 см снігу: що відбувається на дорогах України і де найскладніше

Через негоду на дорогах України різко зросла кількість ДТП, є загиблі та травмовані. У кількох областях зранку 9 січня продовжують діяти обмеження для великовагового транспорту. Місцями випало до 35 см снігу.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департамент патрульної поліції Олексія Білошицького та віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу .

Кількість ДТП зростає

За його словами, за минулу добу спецлінія 102/112 отримала:

899 повідомлень про ДТП по Україні, з них 153 - з потерпілими. Є загиблі та травмовані;

124 повідомлення про ДТП у Києві, з яких 9 - з травмованими.

Станом на 08:00 9 січня:

по Україні зафіксовано 43 виклики про ДТП, з них 3 - з потерпілими;

у Києві - 4 повідомлення, попередньо без травмованих.

Обмеження руху 9 січня

Через негоду продовжують діяти обмеження руху великовагового транспорту, запроваджені напередодні.

Рівненська область:

М-06 Київ - Чоп (км 259-434);

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 130-156).

Житомирська область:

М-06 Київ - Чоп (км 152-258 у напрямку Рівненської області);

М-06 Київ - Чоп (км 68-258 у напрямку Рівненської області).

Львівська область:

М-06 Київ - Чоп (км 432-487 у напрямку Рівненської області).

Волинська область:

Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне (км 94-130).

Івано-Франківська область:

Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам’янець-Подільський (км 134-170).

Водночас у Вінницькій області скасували обмеження на дорогах:

М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (км 441-417 - від Немирова до межі Черкаської області);

Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - М-16 (км 121-170 - від Гайсина до села Ободівка).

За словами Олексія Кулеби, складні погодні умови зберігаються по всій країні: у більшості регіонів іде сніг, місцями - хуртовини та ожеледиця. Для координації дій цілодобово працює штаб Агентства відновлення.

Загалом по Україні для утримання проїзду дорогами державного значення залучили:

1 244 одиниці техніки;

1 454 працівників.

Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особливу увагу приділяють мостам, підйомам і спускам. За словами урядовця, повного перекриття руху на дорогах державного значення не допущено.

Ускладнення руху у Житомирській області

Найгірша ситуація напередодні була на Житомирщині, де за добу випало до 35 см снігу. Пік циклону вже минув, однак роботи з забезпечення проїзду тривають. Найбільш складні ділянки:

М-06 Київ - Чоп (обходи Коростишева та Звягеля);

М-07 Київ - Ковель - Ягодин (поблизу Бучманів);

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (район села Сінгури).

Зокрема Житомирській області вранці 9 січня ускладнився рух на трасі М-06 Київ - Чоп. За інформацією патрульної поліції, на 103 км дороги, поблизу міста Коростишів, сталася дорожньо-транспортна пригода.

У напрямку Києва рух частково обмежений - транспорт пропускають крайньою правою смугою. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Перемети на дорогах Прикарпаття

Найскладніша ситуація залишається в Івано-Франківській області. Олексій Білошицький попередив, що снігові перемети можуть повністю заблокувати дорогу за дуже короткий час.

Зокрема, складні умови зафіксували на дорозі Н-09 у Рогатинському районі, поблизу села Фрага. На оприлюднених відео видно автомобілі, які застрягли у глибокому снігу. Поліція вкотре закликає водіїв утримуватися від далеких поїздок без крайньої необхідності, а тим, хто все ж виїхав, радить тримати бак майже повним і мати запас теплих речей, води та їжі.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомили, що станом на ранок проїзд дорогами державного значення загалом забезпечений, однак обмеження руху зберігається на ділянці Р-24 Татарів - Кам’янець-Подільський (км 135-170).

Раніше через перемети був заблокований виїзд з Городенки в напрямку Івано-Франківська, Снятина, Тернополя та Коломиї. Частину напрямків вдалося розчистити, але перемети зберігаються і на інших ділянках.

До снігоочисних робіт залучили понад 50 одиниць техніки та десятки дорожніх працівників, ще кілька бригад перебувають у режимі чергування. Синоптики попереджають, що протягом дня можливі хуртовини, ожеледиця та пориви вітру до 20 м/с.

Ситуація у Черкаській області

У Черкаській області дорожні служби працюють безперервно. Керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що на дорогах державного та місцевого значення задіяно майже 100 одиниць техніки, а роботи тривали і вночі.

За його словами, стабільне функціонування області під час негоди залишається пріоритетом, а всі служби перебувають на постійному зв’язку.

Відновлення руху у Рівненській області

У Рівненській області керівник ОВА Олександр Коваль особисто перевірив стан траси Київ - Чоп. За його словами, на проблемних ділянках, де напередодні утворювалися затори, проїзд наразі забезпечений, зокрема поблизу села Турковичі.

Водночас шляховики попереджають про можливе ускладнення ситуації за Крупцем, де через перемети та снігопад техніку вже розставляють на чергування. Водіїв просять враховувати погодні умови та не ризикувати в дорозі.

Наслідки негоди

В Івано-Франківській ОВА зазначили, що підрозділи ДСНС України здійснили десятки виїздів, зокрема для буксирування транспорту та допомоги медикам. Загалом допомогу отримали 38 осіб, серед них шестеро дітей.

Через негоду в окремих громадах області зафіксували відключення електроенергії - без світла залишилися понад сто абонентів.

Влада та поліція закликають водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, бути уважними за кермом і стежити за офіційною інформацією, а також бути готовими до раптового погіршення ситуації на дорогах. Для водіїв працює цілодобова гаряча лінія Агентства відновлення: +380 67 400 60 80.