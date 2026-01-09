Після важкої ночі УЗ фіксує затримки 42 поїздів: які рейси запізнюються найбільше
Сьогодні, 9 січня, національний перевізник "Укрзалізниця" розповів про затримку низки поїздів - як приміських, так і далекого сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Які поїзди "Укрзалізниці" затримуються й чому
"Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух", - розповіли українцям.
Зазначається водночас, що "Укрзалізниця" має затримки, обумовлені наслідками негоди - обледенінням контактної мережі.
Як результат - станом на 9 годину ранку було затримано 42 поїзди УЗ:
- 18 - далекого сполучення;
- 24 - приміських.
"Відправлення поїзда 766 "Одеса - Київ" відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці", - повідомили пасажирами.
Наголошується, що "прямо зараз оперативники "Укрзалізниці" розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом".
Які рейси УЗ запізнюються найбільше
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:
- 79/80 "Львів - Дніпро" (+6:42);
- 63/64 "Перемишль - Харків" (+6:17);
- 111/112 "Львів - Ізюм" (+6:17);
- 5/6 "Ясіня - Запоріжжя" (+6:07);
- 45/46 "Харків - Ужгород" (+5:45);
- 61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ" (+5:45);
- 41/42 "Дніпро - Трускавець" (+5:41).
За повним переліком поїздів, прибуття яких затримуються, можна слідкувати онлайн - на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.
"Довеземо всіх. Дякуємо за терпіння та розуміння", - підсумували в "Укрзалізниці".
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.
Читайте також, чи потрібний квиток на поїзд собаці - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.