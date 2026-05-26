ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мир

12:30 26.05.2026 Вт
3 хв
Під удар українців потрапляють не лише ворожі об'єкти на ТОТ, але і в глибокому тилу РФ
aimg Ірина Костенко
За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мир СБУ наближає справедливий мир для України (фото: надане РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Далекобійні удари та спецоперації Служби безпеки поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах між Україною та РФ. Це наближає справедливий мир.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т.в.о. голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" в Національному музеї історії України.

Читайте також: США хочуть купувати українські дрони та РЕБ: деталі переговорів

Як удари й спецоперації СБУ наближають мир

Очільник СБУ розповів, що сьогодні далекобійні удари та спеціальні операції Служби безпеки:

  • поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах (між Україною та РФ);
  • наближають справедливий мир для України.

"Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир", - констатував Хмара.

За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мирЄвгеній Хмара під час заходу (фото: надане РБК-Україна)

Лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами:

  • по важливих логістичних об'єктах ворога;
  • по його військових підприємствах;
  • по складах і базах.

Причому як на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), так і у глибині країни-агресора.

Так, наприклад, бійці СБУ влучили:

  • у хімічний завод "Метафракс Кемікалс" (розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною);
  • у виробничо-диспетчерську станцію "Второво" (у Володимирській області РФ).

Тим часом Центр спецоперацій "Альфа" - вразив штаб російських ефесбешників на ТОТ.

Чим важлива відкрита у музеї виставка

Під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" в Національному музеї історії Євгеній Хмара звернув увагу на те, що:

  • історичний досвід є надзвичайно цінним у сучасній війні;
  • українським воїнам варто вивчати уроки з минулого.

За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мирВідкритий виставковий проєкт (фото: надане РБК-Україна)

"Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу", - зауважив т.в.о. голови СБУ.

Він додав, що сьогодні і Служба безпеки, і інші Сили оборони "докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам'яті".

За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мирІсторичний досвід - важливий для кожного (фото: надане РБК-Україна)

Насамкінець очільник СБУ подякував організаторам заходу за збереження історичної спадщини.

Чим унікальний цей виставковий проєкт

В цілому в межах виставки "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" представлено понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття.

При цьому більшість із них - представлені в Україні вперше.

За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мирВідкриття виставки у Національному музеї історії (фото: надане РБК-Україна)

Так, експозиція виставки сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді.

Українська еміграція зберігала їх для того, щоб передати країні після відновлення незалежності.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський показав наслідки "далекобійної санкції" по Сизранському НПЗ.

Тим часом іноземні ЗМІ писали, що тепер понад 70% росіян живуть у зоні досяжності українських дронів.

Читайте також, що відомо про атаки СБУ на Москву та Крим.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Мирні переговори Війна в Україні Дрони Атака дронів Військовий
Новини
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Після нічної атаки РФ вранці б'є дронами по Україні: нові групи вже в повітрі
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами