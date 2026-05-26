За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мир

Далекобійні удари та спецоперації Служби безпеки поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах між Україною та РФ. Це наближає справедливий мир.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т.в.о. голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" в Національному музеї історії України.

Як удари й спецоперації СБУ наближають мир

Очільник СБУ розповів, що сьогодні далекобійні удари та спеціальні операції Служби безпеки:

поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах (між Україною та РФ);

наближають справедливий мир для України.

"Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир", - констатував Хмара.

Лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами:

по важливих логістичних об'єктах ворога;

по його військових підприємствах;

по складах і базах.

Причому як на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), так і у глибині країни-агресора.

Так, наприклад, бійці СБУ влучили:

у хімічний завод "Метафракс Кемікалс" (розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною);

у виробничо-диспетчерську станцію "Второво" (у Володимирській області РФ).

Тим часом Центр спецоперацій "Альфа" - вразив штаб російських ефесбешників на ТОТ.

Чим важлива відкрита у музеї виставка

Під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" в Національному музеї історії Євгеній Хмара звернув увагу на те, що:

історичний досвід є надзвичайно цінним у сучасній війні;

українським воїнам варто вивчати уроки з минулого.

"Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу", - зауважив т.в.о. голови СБУ.

Він додав, що сьогодні і Служба безпеки, і інші Сили оборони "докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам'яті".

Насамкінець очільник СБУ подякував організаторам заходу за збереження історичної спадщини.

Чим унікальний цей виставковий проєкт

В цілому в межах виставки "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" представлено понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття.

При цьому більшість із них - представлені в Україні вперше.

Так, експозиція виставки сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді.

Українська еміграція зберігала їх для того, щоб передати країні після відновлення незалежності.