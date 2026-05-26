За 1700 кілометрів від кордону: як далекобійні удари СБУ наближають справедливий мир
Далекобійні удари та спецоперації Служби безпеки поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах між Україною та РФ. Це наближає справедливий мир.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова т.в.о. голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" в Національному музеї історії України.
Як удари й спецоперації СБУ наближають мир
Очільник СБУ розповів, що сьогодні далекобійні удари та спеціальні операції Служби безпеки:
- поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах (між Україною та РФ);
- наближають справедливий мир для України.
"Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир", - констатував Хмара.
Євгеній Хмара під час заходу (фото: надане РБК-Україна)
Лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами:
- по важливих логістичних об'єктах ворога;
- по його військових підприємствах;
- по складах і базах.
Причому як на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), так і у глибині країни-агресора.
Так, наприклад, бійці СБУ влучили:
- у хімічний завод "Метафракс Кемікалс" (розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною);
- у виробничо-диспетчерську станцію "Второво" (у Володимирській області РФ).
Тим часом Центр спецоперацій "Альфа" - вразив штаб російських ефесбешників на ТОТ.
Чим важлива відкрита у музеї виставка
Під час відкриття виставкового проєкту "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" в Національному музеї історії Євгеній Хмара звернув увагу на те, що:
- історичний досвід є надзвичайно цінним у сучасній війні;
- українським воїнам варто вивчати уроки з минулого.
Відкритий виставковий проєкт (фото: надане РБК-Україна)
"Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу", - зауважив т.в.о. голови СБУ.
Він додав, що сьогодні і Служба безпеки, і інші Сили оборони "докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам'яті".
Історичний досвід - важливий для кожного (фото: надане РБК-Україна)
Насамкінець очільник СБУ подякував організаторам заходу за збереження історичної спадщини.
Чим унікальний цей виставковий проєкт
В цілому в межах виставки "Шлях героїв. Пам'яті Симона Петлюри" представлено понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття.
При цьому більшість із них - представлені в Україні вперше.
Відкриття виставки у Національному музеї історії (фото: надане РБК-Україна)
Так, експозиція виставки сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді.
Українська еміграція зберігала їх для того, щоб передати країні після відновлення незалежності.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський показав наслідки "далекобійної санкції" по Сизранському НПЗ.
Тим часом іноземні ЗМІ писали, що тепер понад 70% росіян живуть у зоні досяжності українських дронів.
Читайте також, що відомо про атаки СБУ на Москву та Крим.