Уражені нафтооб’єкти, завод ВПК та аеродром: СБУ розкрила деталі атак на Москву та Крим

Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша Московська область не є безпечною", - зазначив глава СБУ Євгеній Хмара.

Атака на Москву та Крим

Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.

Внаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.

Згодом Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.