Уражені нафтооб’єкти, завод ВПК та аеродром: СБУ розкрила деталі атак на Москву та Крим

14:28 17.05.2026 Нд
2 хв
Операція була спрямована на послаблення воєнного потенціалу РФ
aimg Тетяна Степанова
Уражені нафтооб’єкти, завод ВПК та аеродром: СБУ розкрила деталі атак на Москву та Крим Фото: СБУ розкрила деталі атак на Москву та Крим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській області, а також військовий аеродром "Бельбек" у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Московській області було уражено:

  • завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США;
  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";
  • нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

У тимчасово окупованому Криму уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема:

  • зенітний комплекс "Панцирь-С2";
  • ангар із радаром до комплексу С-400;
  • систему керування БПЛА "Оріон" та наземну станцію керування БПЛА "Форпост";
  • пункт передачі даних "земля-повітря";
  • диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".

"Такі спецоперації СБУ мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ. Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша Московська область не є безпечною", - зазначив глава СБУ Євгеній Хмара.

Атака на Москву та Крим

Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.

Внаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.

Згодом Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.

Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
