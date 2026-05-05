Понад 70% росіян тепер живуть у зоні досяжності українських дронів, - ЗМІ

13:05 05.05.2026 Вт
2 хв
Тилу в Росії більше немає?
aimg Олена Чупровська
Понад 70% росіян тепер живуть у зоні досяжності українських дронів, - ЗМІ Фото: під загрозою ударів України уже 25% території Росії (facebook)
Українські дрони тепер здатні дістатися чверті території Росії, де живе понад 70% населення країни. Удари вже фіксують на Уралі, за понад 1600 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

До чверті Росії - у зоні досяжності

Українські далекобійні безпілотники тепер регулярно вражають цілі вглибині Росії - аж до Уральських гір. Дальність ударів сягає 1600 км.

Зеленський підтвердив, що Україна вже здатна бити по Росії на відстані понад 1500 кілометрів.

"Це робить чверть російської території - де проживає понад 70% населення - доступною для українських безпілотників", - сказав Зеленський.

Які міста більше не в тилу

25 квітня дрон вперше з початку повномасштабного вторгнення вдарив по Єкатеринбурзі. Місто розташоване приблизно за 1700 км від українського кордону і раніше вважалося повністю поза зоною досяжності.

З початку квітня аеропорт міста п'ять разів тимчасово зупиняв роботу через загрозу безпілотників.

"Це стало шоком. Хоча ніхто не загинув, люди нарешті зрозуміли, що місто більше не знаходиться глибоко в тилу", - сказав місцевий мешканець Володимир.

Ще під час Другої світової Єкатеринбург слугував тиловою базою - туди евакуювали заводи, бо місто вважали недосяжним для атак з Європи. Тепер все змінилось.

Окрім Єкатеринбурга, під удари потрапили й інші віддалені регіони.

Bloomberg наголошує, що Україна дедалі точніше б'є по економічній інфраструктурі Росії.

Серед цілей - нафтопереробні заводи, підприємства з виробництва добрив і порти, через які Росія експортує енергоносії. Це скорочує доходи Кремля та обмежує його можливості заробляти на зростанні цін через конфлікт на Близькому Сході.

Обидві сторони зараз щодня завдають ударів по містах одна одної - сотнями безпілотників.

Нагадаємо, наприкінці квітня дрони вдарили по Пермі - виникла пожежа, схожа на гриб, яку було видно з різних куточків міста. Детальніше про те, що сталося і яка реакція місцевих - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що у травні Росія оголошувала масову тривогу через одночасні атаки дронів і ракет. Під загрозою опинилися відразу кілька регіонів. Влада закрила аеропорти та розгорнула системи ППО.

Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах
