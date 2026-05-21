ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський показав наслідки "далекобійної санкції" по Сизранському НПЗ

12:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Чергове майстерне ураження російського НПЗ на відстані понад 800 км
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський показав наслідки "далекобійної санкції" по Сизранському НПЗ Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки. У ніч проти 21 травня під ударом опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, допис Сил спецоперації та публікацію Сил безпілотних систем.

Читайте також: Українські дрони знищили школу пілотів РФ з десятками окупантів

У ССО повідомили, що підрозділи Deep-strike уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який належить "Роснефті".

СБС розповіли, що удару по російському заводу завдали оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд".

"На об’єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу", - йдеться у заяві ССО.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ є частиною самарського нафтопереробного вузла "Роснєфті" та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки заводу становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.

Окрім цивільних потреб, цей НПЗ забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Росії. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника забезпечувати російські війська пально-мастильними матеріалами та підтримувати ведення агресивної війни проти України", - наголосили у СБС.

Що передувало

Сьогодні вночі у соцмережах поширили інформацію, що на Сизранському НПЗ спалахнула пожежа. Спочатку місцеві жителі ніби чули роботу ППО, потім пролунали вибухи.

На оприлюднених фото та відео видно стовп чорного диму в районі НПЗ. Місцева влада звітувала про двох загиблих людей у результаті події, також нібито є постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Сили безпілотних систем Сили спеціальних операцій Війна в Україні Дрони
Новини
У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати
У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати
Аналітика
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників