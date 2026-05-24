Дрони СБУ уразили важливу нафтоперекачувальну станцію РФ

Служба безпеки України уразила важливу нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ", - йдеться в повідомленні.

Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини рф до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", - заявив очільник Служби безпеки Євгеній Хмара.