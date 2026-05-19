ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США хочуть купувати українські дрони та РЕБ: Bloomberg дізнався деталі переговорів

16:23 19.05.2026 Вт
3 хв
Чому американська армія так зацікавилася українськими технологіями?
aimg Марія Науменко
США хочуть купувати українські дрони та РЕБ: Bloomberg дізнався деталі переговорів Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських дронів і систем РЕБ, а також доступу до окремих військових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Бійці США вчаться у ЗСУ новій тактиці виявлення дронів ворога

За даними видання, Пентагон уже звертався з проханням протестувати низку українських оборонних розробок на території США. Йдеться про безпілотники та системи РЕБ, які пройшли бойові випробування під час війни проти Росії.

Джерела Bloomberg стверджують, що Вашингтон також зацікавлений у доступі до окремих технологій та прав інтелектуальної власності в межах майбутньої угоди, яка ще перебуває на стадії обговорення.

Під час переговорів зі США Україна стверджувала, що її технології вже довели ефективність у реальних бойових умовах. Саме завдяки розвитку дронів і нової тактики Сили оборони змогли завдавати ударів по цілях углиб території РФ та стримувати переважаючі сили російської армії.

Однак, за словами джерела, США хочуть оцінити продукцію на власній території з використанням власних сил, перш ніж рухатися далі.

Джерела видання зазначили, що США можуть бути особливо зацікавлені у технологіях термінального наведення на основі штучного інтелекту, навігації без GPS, стійких до перешкод каналів зв’язку та у самій бойовій доктрині застосування безпілотників.

Один із представників оборонної галузі пояснив Bloomberg, що проєкт документа, найімовірніше, створений не як класична угода про передачу технологій, а як механізм для тестування та оцінки українських систем з метою формування майбутніх потреб американської армії.

Посолка України у США Ольга Стефанишина заявила, що сторони вже працюють над рамковим документом.

"В результаті роботи з Державним департаментом та Пентагоном було розроблено проєкт рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях, - зазначила вона. - Ми прагнемо до взаємовигідної співпраці, яка посилить наші збройні сили".

Захід переймає досвід ЗСУ

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Збройні сили України наразі є найпотужнішою армією Європи завдяки бойовому досвіду та підтримці союзників.

Західні військові аналітики також визнають, що українські воїни - найкращі у Європі. Особливий інтерес союзників викликають вітчизняні напрацювання у використанні дронів.

Тим часом американські військові почали переймати досвід ЗСУ з виявлення дронів за характерним звуком під час патрулювання та бойових дій. У США також вивчають український досвід створення акустичних систем виявлення дронів.

Крім того, у Флориді військові США провели секретні навчання, де відтворили тактику операції "Павутина".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Дрони
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі