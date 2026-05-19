США хочуть купувати українські дрони та РЕБ: Bloomberg дізнався деталі переговорів

США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських дронів і систем РЕБ, а також доступу до окремих військових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, Пентагон уже звертався з проханням протестувати низку українських оборонних розробок на території США. Йдеться про безпілотники та системи РЕБ, які пройшли бойові випробування під час війни проти Росії.

Джерела Bloomberg стверджують, що Вашингтон також зацікавлений у доступі до окремих технологій та прав інтелектуальної власності в межах майбутньої угоди, яка ще перебуває на стадії обговорення.

Під час переговорів зі США Україна стверджувала, що її технології вже довели ефективність у реальних бойових умовах. Саме завдяки розвитку дронів і нової тактики Сили оборони змогли завдавати ударів по цілях углиб території РФ та стримувати переважаючі сили російської армії.

Однак, за словами джерела, США хочуть оцінити продукцію на власній території з використанням власних сил, перш ніж рухатися далі.

Джерела видання зазначили, що США можуть бути особливо зацікавлені у технологіях термінального наведення на основі штучного інтелекту, навігації без GPS, стійких до перешкод каналів зв’язку та у самій бойовій доктрині застосування безпілотників.

Один із представників оборонної галузі пояснив Bloomberg, що проєкт документа, найімовірніше, створений не як класична угода про передачу технологій, а як механізм для тестування та оцінки українських систем з метою формування майбутніх потреб американської армії.

Посолка України у США Ольга Стефанишина заявила, що сторони вже працюють над рамковим документом.

"В результаті роботи з Державним департаментом та Пентагоном було розроблено проєкт рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях, - зазначила вона. - Ми прагнемо до взаємовигідної співпраці, яка посилить наші збройні сили".

