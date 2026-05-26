За 1700 километров от границы: как дальнобойные удары СБУ приближают справедливый мир

Дальнобойные удары и спецоперации Службы безопасности постепенно компенсируют разницу в военно-техническом и мобилизационном ресурсах между Украиной и РФ. Это приближает справедливый мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова в.и.о. главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Украины.

Как удары и спецоперации СБУ приближают мир

Глава СБУ рассказал, что сегодня дальнобойные удары и специальные операции Службы безопасности:

постепенно компенсируют разницу в военно-техническом и мобилизационном ресурсах (между Украиной и РФ);

приближают справедливый мир для Украины.

"Своими асимметричными операциями и специальными мерами мы постепенно боремся с неравенством на поле боя и приближаем такой ожидаемый для всей страны мир", - констатировал Хмара.

Евгений Хмара во время мероприятия (фото: предоставлено РБК-Украина)

Только за прошедшую неделю СБУ нанесла несколько ударов дальнобойными дронами:

по важным логистическим объектам врага;

по его военным предприятиям;

по складам и базам.

Причем как на временно оккупированных территориях (ВОТ), так и в глубине страны-агрессора.

Так, например, бойцы СБУ попали:

в химический завод "Метафракс Кемикалс" (расположенный в 1700 километрах от границы с Украиной);

в производственно-диспетчерскую станцию "Второво" (во Владимирской области РФ).

Тем временем Центр спецопераций "Альфа" - поразил штаб российских эфэсбэшников на ВОТ.

Чем важна открытая в музее выставка

Во время открытия выставочного проекта "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" в Национальном музее истории Евгений Хмара обратил внимание на то, что:

исторический опыт является чрезвычайно ценным в современной войне;

украинским воинам стоит изучать уроки из прошлого.

Открытый выставочный проект (фото: предоставлено РБК-Украина)

"Важно строить мосты между людьми, которые веками отстаивали наше государство, и нашим настоящим. Они вдохновляют нас продолжать это дело", - отметил и.о. главы СБУ.

Он добавил, что сегодня и Служба безопасности, и другие Силы обороны "прилагают максимум усилий, чтобы быть достойными их памяти".

Исторический опыт - важен для каждого (фото: предоставлено РБК-Украина)

В завершение глава СБУ поблагодарил организаторов мероприятия за сохранение исторического наследия.

Чем уникален этот выставочный проект

В целом в рамках выставки "Путь героев. Памяти Симона Петлюры" представлено более 200 артефактов, иллюстрирующих ход освободительной борьбы первой четверти ХХ века.

При этом большинство из них - представлены в Украине впервые.

Открытие выставки в Национальном музее истории (фото: предоставлено РБК-Украина)

Так, экспозиция выставки сформирована из экспонатов коллекции Военно-исторического музея и архива Украинской свободной академии наук в Канаде.

Украинская эмиграция хранила их для того, чтобы передать стране после восстановления независимости.