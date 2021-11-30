Гороскоп на декабрь 2021 для знака Рыбы: астролог рассказала, что изменится в вашей жизни

В конце года многие представители знака Зодиака будут пользоваться результатами инвестиций своего прошлого профессионального рвения.

Дела пойдут "под горку"

В середине месяца карьера Рыб может резко пойти вверх или вниз, а оптимальным стимулом в деятельности и творчестве будет позитивная оценка окружающими их работы. В любом случае будут изменения.

В материальном плане конец года будет очень удачным. Некоторые Рыбы получат выгодные предложения по назначению на престижные должности, некоторым предложат бизнес-сотрудничество, другим достанется неплохая премия.

На личном фронте вас также ждут успехи

Новую любовь эти знаки Зодиака смогут найти в деловых поездках или на просторах интернета. Отнестись к ней следует внимательно, поскольку даже самое случайное знакомство может вылиться во что-то большое. Однако служебные романы в этом месяце Рыбам заводить планеты не рекомендуют.

Во второй декаде декабря у семейных Рыб могут возникнуть конфликтные ситуации с близкими людьми. Постарайтесь не акцентировать внимание на мелких бытовых проблемах, а больше уделять времени общению со своими вторыми половинками и детьми. Кто-то узнает о пополнение в своей семье.

В плане здоровья нужно поберечься

Здоровье также требует внимательного отношения. Не стоит "прессовать" организм чрезмерными нагрузками - как физическими, так и интеллектуальными.

Следует соблюдать диету, отрегулировать режимы сна и отдыха. Во избежание истощения организма и для поддержания его тонуса желательно побаловать его витаминными комплексами.

Праздники можно отметить на официальных мероприятиях, где вы будете приглашены либо с родственниками вашего партнера.