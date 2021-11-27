Гороскоп для Скорпиона на декабрь 2021: какие кардинальные перемены подарит вам конец года

Гороскоп для Скорпиона на декабрь 2021 расскажет знаку Зодиака, чего ему ждать в конце года в любовной, финансовой, карьерной сфере жизни. Что будет со здоровьем? На какие моменты нужно обратить внимание в отношениях с половинками? Об этом вы можете узнать из нашего материала ниже.

Прогнозом на конец года с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Деловая сторона жизни порадует

Декабрь у Скорпионов - период успеха в карьерном росте, возможность зарекомендовать себя как исполнительного и креативного работника.

Здесь могут пригодиться все ваши не задействованные бизнес-планы прошлых лет, над которыми нужно кардинально поработать, гармонизировав их в одну главную концепцию.

"В процессе используйте собственные и наработки, не гнушаясь помощью своих партнеров по бизнесу. Доходы представителей этого знака Зодиака в полной мере имеют отношение к тому, насколько они смогут раскрыть и реализовать свои наративы", - советует Арина.

Возможно, некоторые из вас решат открыть собственное дело и влиться в великое море бизнеса.

Финансы могут пошатнуться, но...

В то же время финансовое положение Скорпионов не очень стабильно - но это временно. Сейчас вам как никогда пригодятся сбережения, накопленные на протяжении всего года.

"Главное - помнить о внедрении своих идей до конца месяца, и тогда в будущем вас ожидает необычайный подъем - как в плане карьерного роста, так и в финансовых поступлениях", - считает астролог.

Подводя итоги года, руководство отметит ответственность и надежность, и обязательно продвинет вверх по служебной лестнице. Не стоит доверяться незнакомым людям - особенно, если дело касается бизнеса. В этот период все должно быть максимально взвешенно, просчитано наперед и проверено.

Личная сфера будет успешной

По мнению астролога, в личной жизни в декабре будут наблюдаться серьезные подвижки.

Именно в этом периоде они будут чрезвычайно энергичны, и от этого - очаровательны и привлекательны для окружающих. Устоять перед обаянием Скорпионов не сможет никто.

Будьте осторожны за рулем и отдыхайте

Третья декада декабря уходящего года для Скорпионов - период отдыха и восстановления сил.

Аккуратность нужно проявить в дороге, за рулем, проверьте свой автомобиль и не забудьте поменять летнюю резину на зимнюю.