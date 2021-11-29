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Гороскоп на декабрь 2021 для Водолея: в чем вы обречены на успех, а откуда свалятся неудачи

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 10:00
Гороскоп на декабрь 2021 для Водолея: в чем вы обречены на успех, а откуда свалятся неудачи Фото: Гороскоп на декабрь 2021 для Водолея (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 для Водолея расскажет, что приготовили звезды и планеты представителям знака Зодиака в конце года. В чем вам повезет, а откуда придут опасности - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По словам астролога, в декабре Водолеев ждет полная реализация всех идей и составленных заранее планов.

Что приготовила вам деловая и финансовая сторона жизни

"У кого-то могут появиться влиятельные покровители и спонсоры, кто-то обретет полезное знакомство, а у кого-то возникнет необходимость добиться расположения людей старших по возрасту или рангу", - говорит Арина.

Главное - правильно воспользоваться предоставленным шансом. Не стоит отказывать в поддержке друзьям и близкими - и в будущем году ваша нравственная инвестиция будет возвращена с процентами.

Представители этого знака Зодиака будут открыты для новых, актуальных знаний, что позволит им стать более эрудированными и поспособствует росту личного авторитета.

Любой значимый бизнес-проект будет выполняться оперативно и с ощутимым результатом. Первая декада декабря будет ознаменована у Водолеев инновациями, но при этом они должны знать, что в последние дни месяца их ждут рутинные дела.

Доходы в этом месяце не обещают быть стабильными. Причина здесь - в самих Водолеях, так как у них наблюдается проблема с выбором реализации - копить или тратить.

Вас ждет много новых знакомств

Вероятно, что в середине декабря у представителей этого знака появится много новых знакомств. Тем не менее, расположение звезд указывает на то, что эти знакомства будут делового, а не романтического характера.

Что касается личной жизни, то никаких подвижек для серьезных знакомств у одиноких Водолеев не предвидится, а у семейных наблюдается полная гармония и равновесие отношений.

Со здоровьем нужно быть осторожнее

В плане здоровья Водолеям нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе.

Кроме того, в декабре нужно быть внимательным на улице, в транспорте.

Праздники отмечайте со своими покровителями, коллегами по клубу и интересам или с друзьями.

Ранее астролог рассказала также, что ждет в декабре 2021 Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Деву, Весы, Скорпиона, Стрельца и Козерога.

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