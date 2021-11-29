Гороскоп на декабрь 2021 для Водолея: в чем вы обречены на успех, а откуда свалятся неудачи
Гороскоп на декабрь 2021 для Водолея расскажет, что приготовили звезды и планеты представителям знака Зодиака в конце года. В чем вам повезет, а откуда придут опасности - читайте ниже в нашем материале.
Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).
По словам астролога, в декабре Водолеев ждет полная реализация всех идей и составленных заранее планов.
Что приготовила вам деловая и финансовая сторона жизни
"У кого-то могут появиться влиятельные покровители и спонсоры, кто-то обретет полезное знакомство, а у кого-то возникнет необходимость добиться расположения людей старших по возрасту или рангу", - говорит Арина.
Главное - правильно воспользоваться предоставленным шансом. Не стоит отказывать в поддержке друзьям и близкими - и в будущем году ваша нравственная инвестиция будет возвращена с процентами.
Представители этого знака Зодиака будут открыты для новых, актуальных знаний, что позволит им стать более эрудированными и поспособствует росту личного авторитета.
Любой значимый бизнес-проект будет выполняться оперативно и с ощутимым результатом. Первая декада декабря будет ознаменована у Водолеев инновациями, но при этом они должны знать, что в последние дни месяца их ждут рутинные дела.
Доходы в этом месяце не обещают быть стабильными. Причина здесь - в самих Водолеях, так как у них наблюдается проблема с выбором реализации - копить или тратить.
Вас ждет много новых знакомств
Вероятно, что в середине декабря у представителей этого знака появится много новых знакомств. Тем не менее, расположение звезд указывает на то, что эти знакомства будут делового, а не романтического характера.
Что касается личной жизни, то никаких подвижек для серьезных знакомств у одиноких Водолеев не предвидится, а у семейных наблюдается полная гармония и равновесие отношений.
Со здоровьем нужно быть осторожнее
В плане здоровья Водолеям нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе.
Кроме того, в декабре нужно быть внимательным на улице, в транспорте.
Праздники отмечайте со своими покровителями, коллегами по клубу и интересам или с друзьями.