Гороскоп для Козерога на декабрь 2021: берегитесь финансовых рисков и измен
Гороскоп для Козерога на декабрь 2021 расскажет знаку Зодиака о перспективах роста, шансах на успех, а также вероятных трудностях и проблемах, с которыми представители созвездия могут столкнуться в последний месяц года.
Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).
По словам астролога, упорство и достижение поставленных целей любой ценой - это формат жизни Козерогов на протяжении всего декабря 2021.
Финансовая сторона жизни может пострадать
В это время бизнес-партнеры могут предложить представителям знака поучаствовать в деле, предусматривающем финансовый риск. Принимая решение поддержать инициативу, Козероги должны понимать, что риски могут быть неоправданные.
"Те, кто планирует испытать судьбу, должны знать, что все их действия наиболее продуктивными и эффективными будут в первой декаде декабря, в дальнейшем большие успехи будут маловероятны", - советует астролог.
Главное в этот период - не терять голову и не пытаться играть в казино или на бирже, а принимать во внимание подсказки своей интуиции и трезвый расчет.
Возможно, кто-то из должников вернет вам деньги. В целом декабрь несет в себе больше трат и потерь, чем прибыли.
В семье и отношениях нужно опасаться измен
В отношении семейной жизни Козероги должны проявить максимальную осторожность. Так как походы к бывшим могут изменить весь ваш дальнейший год жизни. Уделите время своим родным и детям.
Постарайтесь сглаживать острые углы, поскольку в данном периоде есть большой риск для развития внутрисемейных конфликтов.
Исходя из астрологической ситуации последнего месяца года, все важные разговоры желательно перенести на обозримое будущее, а в декабре просто сохранить дружелюбную обстановку.
Здоровье не подведет
За здоровьем Козерогам нужно следить и всячески изгонять хандру. Именно она чаще всего является причиной проблем у этого знака.
Новогодние праздники лучше отмечать в одиночестве или вдали от всех.