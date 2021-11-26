Гороскоп для Льва на декабрь 2021: что изменится для вас в любви, финансах и карьере

Гороскоп на декабрь 2021 для Льва расскажет знаку Зодиака, какие перемены, сюрпризы, шансы, перспективы, а также риски и опасности ждут вас в любви, карьере, финансах, отношениях с родственниками и здоровье.

Уходящий год принесет в декабре 2021 Львам романтику и приключения в личных отношениях, многие закрутят отношения на работе либо позвонят своим бывшим.

Что вас ждет в карьере и финансах

"Астролог прогнозирует, что в конце года в забытье останутся все проблемы и размолвки, на работе ожидается прибавление к зарплате, а коллеги по бизнесу будут демонстрировать свое уважение", - говорит астролог.

В финансовом смысле декабрь более-менее стабилен, но это не значит, что Львам следует поддаваться на соблазны увеличить свои доходы сомнительными методами.

Ни в коем случае не нужно брать кредиты, поскольку в дальнейшем вам грозит неуплата по счетам. Львам рекомендовано не транжирить свои сбережения, чтобы не получить в будущем году финансовый кризис.

Львы-подчиненные могут часто ездить в командировки - в их компетенции налаживание новых деловых связей по общему бизнесу, поиск новых партнеров, создание предпосылок для новых сделок.

В дороге следует соблюдать осторожность, так как есть большой риск получить проблему, связанную с документами. Какие-то перестановки и увольнения грядут на работе.

В любом случае этот месяц принесет мощную положительную энергетику - по крайней мере, именно об этом говорят планетарные аспекты данного периода.

"Все новое, что придет в жизнь представителей этого знака, ложится на благодатную почву, поэтому нужно активно осваивать новые горизонты, постоянно выходя из зоны комфорта", - добавила эксперт.

Уделите время семье в декабре 2021

Для семейных декабрь - время исполнения желаний и общения с детьми. Те, кто только планирует обзавестись потомком, может подумать о реализации своих планов.

Обязательно уделите время своим детям, позаботьтесь о их дальнейшем обучении и поинтересуйтесь их планами на будущее, возможно кто-то из детей преподнесёт вам неожиданный сюрприз.

Здоровье может подвести вас

Тем не менее, в этот период нужно как больше внимательнее отнестись к здоровью. Неожиданная болезнь может настигнуть в самый неподходящий момент.

Планеты советуют не игнорировать появление непонятных симптомов и сразу обращаться к врачу. Это как раз тот случай, когда превентивные меры окажутся самыми эффективными и малозатратными.

Кроме того, позитивный настрой поможет обойти болезни стороной, а депрессивное состояние - довести до упадка сил и недомоганий.

Новый год хорошо провести с детьми либо на вечеринке, организованных светских мероприятиях и ресторанах.