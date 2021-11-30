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Гороскоп на грудень 2021 для знака Риби: астролог розповіла, що зміниться у вашому житті

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 для знака Зодіаку Риби розповість, чого чекати в кінці року представникам знака Зодіаку. Які важливі зміни можуть трапитися у вас в житті в любові, фінансах, кар'єрі, здоров'я - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

В кінці року багато представників знака Зодіаку будуть користуватися результатами свого минулого професійного завзяття.

Справи підуть "під гірку"

В середині місяця кар'єра Риб може різко піти вгору або вниз, а оптимальним стимулом в діяльності і творчості буде позитивна оцінка оточуючими їх роботи. У будь-якому випадку будуть зміни.

У матеріальному плані кінець року буде дуже вдалим. Деякі риби отримають вигідні пропозиції щодо призначення на престижні посади, деяким запропонують бізнес-співпрацю, іншим дістанеться непогана премія.

На особистому фронті вас також чекають успіхи

Нову любов ці знаки Зодіаку зможуть знайти в ділових поїздках або на просторах інтернету. Поставитися до неї слід уважно, оскільки навіть випадкове знайомство може вилитися в щось велике. Однак службові романи в цьому місяці Рибам заводити планети не рекомендують.

У другій декаді грудня у сімейних Риб можуть виникнути конфліктні ситуації з близькими людьми. Постарайтеся не акцентувати увагу на дрібних побутових проблемах, а більше приділяти часу спілкуванню зі своїми другими половинками і дітьми. Хтось дізнається про поповнення в своїй родині.

У плані здоров'я потрібно поберегтися

Здоров'я також вимагає уважного ставлення. Не варто "пресувати" організм надмірними навантаженнями - як фізичними, так і інтелектуальними.

Слід дотримуватися дієти, відрегулювати режими сну і відпочинку. Щоб уникнути виснаження організму і для підтримки його тонусу бажано побалувати його вітамінними комплексами.

Свята можна відзначити на офіційних заходах, де ви будете запрошені або з родичами вашого партнера.

Раніше астролог розповіла також, що чекає в грудні 2021 Овна, Тільця, Близнюків, Рака, Лева, Діву, Терези, Скорпіона, Стрільця, Козерога і Водолія.

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