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Гороскоп для Девы на декабрь 2021: какие важные перемены принесет вам конец года

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Пятница 26 ноября 2021 21:00
Гороскоп для Девы на декабрь 2021: какие важные перемены принесет вам конец года Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на декабрь 2021 для Девы
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 для знака Зодиака Дева расскажет про возможности, перспективы, а также опасности, которые ждут вас в конце года. Что принесет вам любовная сфера? Будет ли финансовое везение? Какие прогнозы по карьере?

Своими знаниями с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По мнению эксперта, для Дев декабрь выдастся спокойным и размеренным. Многие из них постараются больше уделять время семье и близким, компенсируя недостаток внимания на протяжении всего года. Это станет хорошим показателем семейного благополучия.

Деловая сфера и финансы

Что же касается деловой сферы, то некая идея, которую они пытались воплотить ранее во вполне конкретный коммерческий проект, именно в этот период начнет приносить заметный результат в денежном эквиваленте.

Дополнительные финансы на данном этапе окажутся весьма более кстати, нежели рост профессионального авторитета.

Беспокоиться о материальном благополучии семье Дев не придется - доходы будут стабильными, возможен даже небольшой выигрыш или успех на бирже.

На личном фронте могут быть перемены

Удачным периодом жизни декабрь станет для Дев, которые еще не успели обзавестись семьей.

В семье может произойти важное событие, проявите заботу о своих родителях и родственниках. А кто-то узнает о зарождении новой жизни.

Люди старшего поколения, находящиеся в разводе или вдовцы встретят того, кто может стать идеальной парой.

Для семейных не рекомендуется заводить внебрачные связи, они обязательно всплывут наружу.

Избавьтесь от спешки и отпустите ситуацию

"Первая половина декабря требует максимальной осторожности. Это как раз то время, когда не нужно форсировать события, а пустить все на самотек", - советует эксперт.

В противном случае ситуация сложится не в пользу Дев, что в конечном итоге приведет к проблемам, решать которые нужно будет на протяжении всего следующего года.

Кроме того, многие Девы в середине декабря будут испытывать сомнения и колебания при выборе целей и методов их достижения.

Во избежание ошибок и при наличии сомнений в правильности действий, лучшим выходом будет обратиться за советом к более знающим и компетентным людям. Например, к своим родителям или родственникам, которых вы посетите.

Здоровье не подведет, но...

Здоровье представителей этого знака Зодиака обещает быть стабильным.

Однако планеты советуют уделить внимание эмоциональному состоянию и общему тонусу организма. Нужно постараться избавиться от негатива и выбросить из головы мрачные мысли, злость, гнев и досаду, а также отказаться от вредных привычек.

Новогодние праздники лучше провести в кругу семьи.

Ранее астролог рассказала также, что ждет в декабре 2021 Овна, Тельца, Близнецов, Рака и Льва.

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