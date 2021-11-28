Гороскоп для Стрельца на ноябрь 2021: в чем вас ждет везение, а в чем - трудности и неудачи

Гороскоп для Стрельца на декабрь 2021 расскажет, что ждет представителей этого знака Зодиака в конце года в сфере финансов, карьеры, бизнеса, отношений с близкими, друзьями, здоровья. Откуда можно ждать опасностей, а в чем вам повезет - читайте об этом в нашем материале ниже.

Прогнозом на конец года с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

По словам эксперта, Стрельцы в декабре покажут свой креативный подход во всем и проявят себя на полную катушку, ведь солнечное затмение будет в вашем знаке.

Вас ждет успех в декабре

"Именно декабрь будет для вас тем небольшим фундаментом, на котором удержится благосостояние будущего года. Оригинальность и изобретательность, порой на грани фола, позволит вам добиться невероятных успехов - как в бизнесе, так и в домашних делах", - уверена астролог.

Расположение планет указывает на то, что Стрельцы в декабре 2021 смогут инициировать важный для них проект, который в ближайшем будущем станет базовым источником доходов.

Будьте осторожны с финансами

Более того, последний месяц уходящего года дает хорошие предпосылки для получения разных ссуд и кредитов. Но при этом звезды предостерегают от возможных рисков - ошибки могут весьма дорого стоить. Особенно важно относиться с предельной осторожностью к кредитным суммам. Все необходимо обязательно перепроверять и не доверять красивым обещаниям.

Начало декабря - благоприятный период для людей бизнеса и предпринимателей. При оптимальном раскладе и определенной экономии инвестиций их ждут вполне достойные прибыли и новые неплохие сделки.

В предновогодние дни семейных Стрельцов порадуют успехи детей. Поэтому есть смысл потратить часть сбережений на поощрительные подарки под елку. Можно также спланировать поездку в горы или на теплые моря. Неплохо было бы вложить финансы в их обучение - к примеру, иностранные языки.

С личной жизнью все не так гладко

Те, кто в поисках отношений, могут рассчитывать на новые знакомства, но на хорошую перспективу их развития в дальнейшем полагаться не стоит.

Уже состоявшиеся пары, испытывающие проблемы с верностью, должны быть готовы к тому, что пыл изменников значительно вырастет. Но некоторые Стрельцы переведут свои отношения в более серьезное русло.

Здоровье не подведет, но поберечься нужно

Со здоровьем по большому счету никаких проблем не намечается. Но нужно быть осторожным тем, кто пытается постоянно изводить себя разными диетами.

Здесь очень важна мера, прием витаминов и посильные физические нагрузки.

Посетите занятия йоги или сходите в бассейн - таким образом вам удастся снять нервное напряжение.