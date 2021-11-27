ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гороскоп на декабрь 2021 для знака Весы: что вам нельзя делать, а что нужно обязательно

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 10:00
Гороскоп на декабрь 2021 для знака Весы: что вам нельзя делать, а что нужно обязательно Фото: Гороскоп на декабрь 2021 для знака Весы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 для знака Зодиака Весы от астролога расскажет, чего ждать вам в сфере финансов, любви, карьеры, здоровья. Эксперт дала важные советы людям, рожденным под этим созвездием.

Прогнозом на конец года с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Под влиянием Венеры, в декабре Весы будут уделять большое количество времени и внимания своей внешности. Кто-то пойдет на кардинальные изменения и пластические операции. Многих из вас поглотят заботы о доме и семье.

Планеты говорят о потенциале для улучшения бытовых вопросов - возможно, на уровне смены места жительства или капитального ремонта. В этом вопросе Весам следует полагаться на помощь и поддержку самых близких людей.

Но в общем, при правильном подходе к организации рабочего пространства и планировании, можно ожидать только эффективного результата и гармоничного взаимопонимания.

Что будет с финансами

По словам астролога, финансовые доходы будут стабильными - без взлетов и падений. В качестве дополнительного источника можно рассматривать неожиданный выигрыш в лотерею или при участии в предновогодней акции.

Хорошую отдачу Весы получат при решении заняться самообразованием. Те, кто любит хендмейд во всех его проявлениях, должны заняться эти делом, так как оно именно сейчас может обеспечить набольшие дивиденды.

Вторая декада декабря принесет Весам много новых деловых и дружеских контактов. В этот период они ощутят прилив сил и небывалую внутреннюю энергетику, благодаря чему за очень короткий срок смогут сделать значительный объем накопившейся работы.

"При этом выставлять себя на публичное обозрение не стоит, а вот друзья и близкие действительно помогут разобраться в себе, в своем мироощущении", - советует Арина Артуровна.

На личном фронте все спокойно

Ближе к концу месяца лучше не принимать решения о заключении брака, так как спустя время вы можете изменить свое мнение.

Некоторых Весов ждут интересные поездки, знакомства и командировки.

Здоровье не подведет, но все же будьте осторожны

В плане здоровья все будет стабильно. Единственное, на что следует обратить внимание - это нервная система. Нужно максимально контролировать эмоции, не поддаваясь панике и унылым настроениям.

Воспользуйтесь моментом и отдохните где-нибудь загородом, бане или СПА. Путь к хорошему самочувствию - здоровый "пофигизм" и правильный образ жизни.

Новогодние праздники хорошо провести в поездке, среди друзей или братьев-сестер.

Ранее астролог рассказала также, что ждет в декабре 2021 Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Деву.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский предупредил украинцев о серьезной проблеме: некоторые врачи издеваются над людьми
Комаровский предупредил украинцев о серьезной проблеме: некоторые врачи издеваются над людьми