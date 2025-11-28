Зірка "Холостяка" з Цимбалюком пояснила, чому деякі учасниці самі покидають проєкт

Що сказала Надія про учасниць, які самі покинути "Холостяк"

Для багатьох глядачів раптовий вихід героїнь став приводом для жартів та активних обговорень. Проте, за словами, Надії, причини доволі прості.

Вона пояснила, що все залежить від морального стану та індивідуальних відчуттів кожної.

"Це ж все моральний стан, комусь важко і вони обирають піти. Я не засуджую, бо комусь даються зйомки складніше і все", - зазначила вона.

Сама Надія розуміла, куди йде, адже учасниць попереджали про знімання. Вона була задоволена умовами. Саме тому розкритикувала дівчат, які після вильоту з шоу почали "виливати" скарги у соцмережах.

Надія з "Холостяка" (фото: пресслужба)

Хто з учасниць раптово покинув проєкт

Нагадаємо, Наталія з ДСНС пішла ще до першої Церемонії троянд. Вона дуже хотіла поспілкуватися з Тарасом, але думками залишалася з рятувальниками, які цілодобово допомагають людям.

Софія Шамія покинула проєкт у третьому випуску після конфлікту з іншими дівчатами в будинку. Її рішення стало несподіванкою для головного героя.

Юлія Коренюк оголосила про відхід у 6-му випуску. Вона зізналася, що сумує за сином і не може повноцінно спілкуватися з ним під час участі у шоу.

Тарас тоді намагався знайти вихід, але дівчині цього було мало. Зрештою напружена розмова призвела до того, що вона пішла.

Також неочікувано залишила шоу Діана Зотова, оскільки з’ясувалося, що вона ще має почуття до колишнього. Після розмови Цимбалюк розпрощався з нею, але цей раптовий вихід здивував усіх, адже, здавалося, Холостяк мав симпатію до дівчини.