Зірка "Холостяка" рознесла учасниць, які скаржаться на монтаж: "Якби вони читали договір"

Надія Авраменко, яка залишила "Холостяк" у 4 випуску, висловилася про учасниць, які скаржаться на проєкт після "вильоту". Зокрема, незадоволення висловлювали Софія Шамія та Діана Зотова.

В інтерв'ю РБК-Україна Надя розповіла, чи є у неї образи на проєкт та що вона може сказати про дівчат, яким щось не сподобалось.

Як зірка "Холостяка" рознесла деяких учасниць

Так, Надя висловилася про дівчат, які кажуть про так званий невдалий монтаж на проєкті. Також буває й так, що учасниці скаржаться на коментарі від глядачів.

"Якби в усіх було трошки більше мізків, то й не було б ніяких образ. Якби вони читали договір, який підписували, то там все детально розписано. Зі своєї сторони та з того, що я бачила - не можу сказати щось погане щодо монтажу", - наголосила Авраменко.

При цьому вона зазначила, що не всі моменти зі зйомок потрапляють у випуски. Але це має логічне пояснення.

"Зрозуміло, що вони не можуть весь матеріал викласти, бо це ніхто не буде дивитися. Це було би вже не реаліті, а якийсь довгий серіал. Тому це максимально стискають, але в межах того, щоб донести глядачу все, що в нас відбувається. Просто більш коротко", - сказала Надя.

Надя з "Холостяка" висловилася про скандали на реаліті (фото: прес-служба)

А ще колишня учасниця "Холостяка" зізналася, чи була вона задоволена умовами на проєкті. Надя прямо сказала, що не хоче на щось скаржитися.

"В мене взагалі не було очікувань. Ми жили не на вулиці, а в класних умовах. Просто було багато зйомок, було десь моментами трошки складніше. Але ми знали, куди ми йдемо. Нас попереджали про зйомки, в цілому не можу сказати, що у нас були погані умови", - наголосила вона.

За словами Наді, навіть після "вильоту" з "Холостяка" вона дивиться нові випуски. Їй подобається спостерігати за тим, як розвиваються події реаліті.

"Дивлюся, звісно. Бо коли ти вже там побував, пожив, тобі потім цікаво: як воно розвивається, що далі буде, як себе далі поводять дівчата", - розповіла Авраменко.

Хто скаржився на монтаж на "Холостяку"

Нагадаємо, коли Софія Шамія зі скандалом пішла з проєкту, вона почала критикувати реаліті. За словами "Міс Україна", у випусках нібито був монтаж, через який здавалося, що вона надто часто говорить про свій титул.

Шамія пригрозила судом (скріншот)

А Діана Зотова казала, що на проєкті нібито не показали її слова про рішення піти з "Холостяка".

"Це була моя ініціатива піти з проєкту, тому що я зрозуміла, що кохаю іншу людину, тому з Тарасом могла поводитися тільки як із другом, про що й сказала йому в кадрі, але це вирішили не вставляти. Тарас подякував мені за щирість і сказав, що він таке цінує та приймає моє рішення піти", - стверджувала модель.