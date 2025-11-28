Звезда "Холостяка" с Цымбалюком объяснила, почему некоторые участницы сами покидают проект

Что сказала Надежда об участницах, которые сами покинуть "Холостяк"

Для многих зрителей внезапный выход героинь стал поводом для шуток и активных обсуждений. Однако, по словам Надежды, причины довольно простые.

Она объяснила, что все зависит от морального состояния и индивидуальных ощущений каждой.

"Это же все моральное состояние, кому-то трудно и они выбирают уйти. Я не осуждаю, потому что кому-то даются съемки сложнее и все", - отметила она.

Сама Надежда понимала, куда идет, ведь участниц предупреждали о съемках. Она была довольна условиями. Именно поэтому раскритиковала девушек, которые после вылета из шоу начали "выливать" жалобы в соцсетях.

Надежда из "Холостяка" (фото: пресс-служба)

Кто из участниц внезапно покинул проект

Напомним, Наталья из ГСЧС ушла еще до первой Церемонии роз. Она очень хотела пообщаться с Тарасом, но мыслями оставалась со спасателями, которые круглосуточно помогают людям.

София Шамия покинула проект в третьем выпуске после конфликта с другими девушками в доме. Ее решение стало неожиданностью для главного героя.

Юлия Коренюк объявила об уходе в 6-м выпуске. Она призналась, что скучает по сыну и не может полноценно общаться с ним во время участия в шоу.

Тарас тогда пытался найти выход, но девушке этого было мало. В конце концов напряженный разговор привел к тому, что она ушла.

Также неожиданно покинула шоу Диана Зотова, поскольку выяснилось, что она еще испытывает чувства к бывшему. После разговора Цымбалюк распрощался с ней, но этот внезапный выход удивил всех, ведь, казалось, Холостяк испытывал симпатию к девушке.