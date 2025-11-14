"Не люблю обман". Цимбалюк різко попрощався з учасницею "Холостяка", якій пророкували перемогу

У 5 випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк несподівано попрощався з Діаною Зотовою, якій пророкували перемогу. Актор розкрив приголомшливу правду про модель, після чого не зміг дозволити їй залишитися на проєкті.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск "Холостяка-14".

Діана Зотова покинула проєкт "Холостяк-14": причина

Новий тиждень на проєкті дівчата проводили у Карпатах у наметовому таборі. Під час особистого спілкування з моделлю Тарас з'ясував правду, яка змусила її вигнати.

Як з'ясувалося, Діана все ще має почуття до колишнього. Раніше у ЗМІ повідомляли, що вона два роки перебувала у стосунках з футболістом Миколою Кухаревичем.

Під час розмови Холостяк пригадав їхнє попереднє побачення зі збиранням сміття, яке залишило суперечливі враження про дівчину. Він зазначив, що Діана так і не проявила себе.

Діана Зотова покинула "Холостяк" (скриншот)

Модель пояснила, що для неї це було незвичне побачення, але водночас веселе, як і подорож у Карпати.

На питання, навіщо вона прийшла на шоу, Зотова відповіла, що у них була з Тарасом історія. Однак він пригадав статтю про її особисте життя.

"Я вважала, що вони (минулі стосунки - ред.) завершилися назавжди. Коли я прийшла на проєкт, він почав мене шукати, бо в нього залишилися почуття", - пояснила Діана.

"Я підозрював, але не був готовий це почути", - поділився враженнями від правди Тарас.

Цимбалюк вигнав Зотову з "Холостяка" (скриншот)

Актор зауважив, що, вочевидь, саме заради зустрічі з колишнім Зотова відпросилася з проєкту ще під час знайомства.

"Навіщо вона взагалі сюди прийшла. Я хочу реально глибоких почуттів у своєму житті", - заявив Цимбалюк.

Він був неприємно вражений розкриттям правди. Діана ж зазначила, що не може відпустити минуле, оскільки все ще має почуття.

"Я погано ставлюся до обману", - сказав Тарас.

Зрештою він ухвалив рішення попрощатися з учасницею і провів її до машини. Так, Зотова покинула шоу "Холостяк".

Що відомо про Діану Зотову

Модель родом із Миколаєва. У 2021 році брала участь у конкурсі "Міс Україна", а нині знімається у рекламних кампаніях та подорожує світом.

Дівчина була однією з тих, кому пророкували перемогу в шоу, адже вони з Тарасом були знайомі ще до проєкту. Та, схоже, фінал усе ще може здивувати.